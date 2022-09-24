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وزير الخارجية السعودي: يتطلب أمن الشرق الأوسط الإسراع في حل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
24-09-2022 | 16:49
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