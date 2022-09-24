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وزير الخارجية السعودي: ندعو لإصلاحات جذرية في ‎لبنان وأن تبسط الحكومة سيطرتها على كل أراضيه، وألّا يكون منطلقاً لتصدير المخدرات والسلاح

Lebanon 24
24-09-2022 | 17:13
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