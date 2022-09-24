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احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية:3 حوادث و4 جرحى
Lebanon 24
24-09-2022
|
23:40
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