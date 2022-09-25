اللواء خير: يعاملون المهاجرين غير الشرعيين في البلدان الأجنبية بطريقة مهينة ويجب أن يعلم الجميع خطورة الرحلات التي تحتاج إلى حوالى 10 أطنان من المحروقات والمركب لا يمكن أن يحتويها

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