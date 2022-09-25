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اللواء محمد خير: ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل اليوم إلى لبنان والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة وصاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم

Lebanon 24
25-09-2022 | 05:44
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