اللواء محمد خير: ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل اليوم إلى لبنان والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة وصاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم

Lebanon 24