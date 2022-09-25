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مشاورات أمنية بإسرائيل لبحث سيناريوهات محتملة للتصعيد على الجبهة الشمالية (العربية)

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:50
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