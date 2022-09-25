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مينينديز: نظام إيران يهاجم كردستان العراق وينظم مظاهرات مضادة لصرف النظر عن الاحتجاجات

Lebanon 24
25-09-2022 | 12:20
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