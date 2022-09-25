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إقليم دونيتسك الانفصالي: نسبة المشاركة في استفتاء الانضمام لروسيا فاقت خلال 3 أيام 77%

Lebanon 24
25-09-2022 | 14:53
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