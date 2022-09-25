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أخبار عاجلة
رئيس مجلس القضاء الاعلى يدّعي على نائب
Lebanon 24
25-09-2022
|
23:45
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كتبت" الاخبار" ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تقدّم بشكوى جزائية أمام مدعي عام التمييز ضد النائب
في"تكتل لبنان القوي"شربل مارون، على خلفية السجال الذي حصل بينهما والكلام، متهماً النائب العوني بـ«القدح والذم» ومُطالباً برفع الحصانة عنه!
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وكان وفد من نواب "تكتل لبنان القوي"ضمّ النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطالله، سامر التوم وسيزار أبي خليل، زار قبل ايام رئيس مجلس القضاء للمطالبة بتعيين قاضٍ يبتّ في إخلاءات سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ.
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