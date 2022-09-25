Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس القضاء الاعلى يدّعي على نائب

Lebanon 24
25-09-2022 | 23:45
A-
A+
Doc-P-994212-637997716369486115.jpg
Doc-P-994212-637997716369486115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار" ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تقدّم بشكوى جزائية أمام مدعي عام التمييز ضد النائب
في"تكتل لبنان القوي"شربل مارون، على خلفية السجال الذي حصل بينهما والكلام، متهماً النائب العوني بـ«القدح والذم» ومُطالباً برفع الحصانة عنه!
Advertisement
وكان وفد من نواب "تكتل لبنان القوي"ضمّ النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطالله، سامر التوم وسيزار أبي خليل، زار قبل ايام رئيس مجلس القضاء للمطالبة بتعيين قاضٍ يبتّ في إخلاءات سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:47 | 2022-09-26
01:45 | 2022-09-26
01:42 | 2022-09-26
01:41 | 2022-09-26
01:23 | 2022-09-26
01:13 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website