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الدفاع الكازاخستانية: انطلاق مناورات لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان

Lebanon 24
26-09-2022 | 01:13
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