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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الباكستانية: مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية
Lebanon 24
26-09-2022
|
01:41
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