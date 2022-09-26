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وزارة الدفاع الباكستانية: مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية

Lebanon 24
26-09-2022 | 01:41
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