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وزيرة خارجية فرنسا تعلق على فوز أقصى اليمين بإيطاليا وتطالب بالمحافظة على قيم حقوق الإنسان

Lebanon 24
26-09-2022 | 02:43
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