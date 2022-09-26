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وزارة الداخلية الروسية: مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة إيجيفسك وسط روسيا وانتحار منفذ الهجوم (الجزيرة)
Lebanon 24
26-09-2022
|
05:02
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