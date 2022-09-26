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وزير خارجية بيلاروسيا: خطواتنا في مجال الأسلحة النووية ستعتمد على التهديدات من الغرب لبلادنا وروسيا

Lebanon 24
26-09-2022 | 05:38
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