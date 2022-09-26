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تكتل الجمهورية القوية أثار موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون دولار فريش من شركات الطيران لصالح الجامعة اللبنانية وأكد النواب هذا الأمر

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:42
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