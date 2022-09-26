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سامي الجميّل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:55
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سامي الجميّل: ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدة كما كنا اليوم
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