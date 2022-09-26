Advertisement

أخبار عاجلة

مديرية الموانئ السورية: إرتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس إلى 99

Lebanon 24
26-09-2022 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الغارق قبالة شاطئ طرطوس إلى 81
lebanon 24
26/09/2022 17:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع عدد ضحايا المركب الغارق في طرطوس... ماذا كشف وزير الأشغال؟
lebanon 24
26/09/2022 17:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة "مركب طرطوس" تابع... عدّاد الضحايا يرتفع
lebanon 24
26/09/2022 17:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء محمد خير: ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل اليوم إلى لبنان والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة وصاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم
lebanon 24
26/09/2022 17:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2022-09-26
09:43 | 2022-09-26
09:06 | 2022-09-26
08:59 | 2022-09-26
08:54 | 2022-09-26
08:50 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website