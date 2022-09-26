Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركية: مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 457.5 مليون دولار

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 175 مليون دولار لأوكرانيا
lebanon 24
26/09/2022 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عن تقديم مساعدات لأفغانستان بـ 237 مليون دولار (العربية)
lebanon 24
26/09/2022 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
lebanon 24
26/09/2022 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "هاربون" لصالح تايوان بقيمة 355 مليون دولار
lebanon 24
26/09/2022 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2022-09-26
09:43 | 2022-09-26
09:06 | 2022-09-26
08:59 | 2022-09-26
08:50 | 2022-09-26
08:31 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website