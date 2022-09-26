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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو يؤكد التزامه بالانسحاب من العمل السياسي وتشكيل حكومة مدنية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:44
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