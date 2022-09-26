جعجع: سليمان فرنجية هو من الفريق الآخر وهذا يكفي ولا فيتو عليه إنما الموضوع هو موضوع خيارات وإذا وصل إلى الرئاسة على من سيتّكل من الكتل غير الثنائي الشيعي؟

Lebanon 24