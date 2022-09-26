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جعجع: سليمان فرنجية هو من الفريق الآخر وهذا يكفي ولا فيتو عليه إنما الموضوع هو موضوع خيارات وإذا وصل إلى الرئاسة على من سيتّكل من الكتل غير الثنائي الشيعي؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 15:12
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