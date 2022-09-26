Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: كانت هناك خلافات بيننا وبين باكستان لكن تحدثنا عن تعميق العلاقات بين بلدينا

Lebanon 24
26-09-2022 | 17:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الباكستاني كما فعلنا دائما
lebanon 24
27/09/2022 04:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تنتهز العزلة الروسية "لتعميق العلاقات مع بوتين"
lebanon 24
27/09/2022 04:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: هناك نهج جديد في السعودية للتفاوض من أجل استئناف العلاقات معنا وهذا أمر مهم
lebanon 24
27/09/2022 04:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: أنا مُتحيّز للمودعين ولستُ من "حزب المصارف" وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وجميع النواب يسعون للحفاظ على أموال المودعين وكانت هناك مقاربات مختلفة لقانون "الكابيتال كونترول"
lebanon 24
27/09/2022 04:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:35 | 2022-09-26
18:55 | 2022-09-26
18:55 | 2022-09-26
18:29 | 2022-09-26
18:28 | 2022-09-26
18:11 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website