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متحدّث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: سيادة اليونان على جزيرتي ليسبوس وخيوس ليست محلّ شكّ

Lebanon 24
26-09-2022 | 17:49
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