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وكالة ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره

Lebanon 24
26-09-2022 | 20:00
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