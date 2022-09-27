باسيل: : لقاء نواب السنة لقاء وطني وأساسيّ وزيارتنا اليوم لنؤكد وقوفنا الى جانب المفتي والدار بكل ما صدر عن اللقاء خصوصاً بموضوع الدستور واتفاق الطائف

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