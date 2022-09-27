باسيل: أكّدنا على ضرورة وجود حكومة مُكتملة الصلاحيات ونحنُ لا نريد الفراغ وشدّدنا على ضرورة أن يحظى الرئيس الجديد بتمثيلٍ وتأييد نيابي

Lebanon 24