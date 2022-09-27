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وزارة الداخلية في جورجيا: ليس لدينا سبب لإغلاق الحدود مع روسيا أو تقييد دخول المواطنين الروس

Lebanon 24
27-09-2022 | 05:29
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