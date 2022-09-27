Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يتوقع حصادا قياسيا بنحو 150 مليون طن من الحبوب في 2022

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "إنترفاكس": بوتين يقول إن بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام ومستعدة لزيادة الصادرات إلى 50 مليون
lebanon 24
27/09/2022 16:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نترفاكس: بوتين يقول إن بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام ومستعدة لزيادة الصادرات إلى 50 مليون
lebanon 24
27/09/2022 16:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: مستعدون لتقديم آلاف الأطنان من الحبوب للدول النامية مجانا
lebanon 24
27/09/2022 16:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: شولتز أكد لبوتين على الدور المهم لاتفاق الحبوب ودعاه لعدم تقويضه (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2022 16:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:23 | 2022-09-27
09:18 | 2022-09-27
09:04 | 2022-09-27
09:02 | 2022-09-27
08:50 | 2022-09-27
08:30 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website