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الرئيس عون شدّد أمام نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس على أهمية تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة التي كانت أبرز ما ورد في خطاب القسم

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:01
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