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وكالة "ريا نوفوستي": 97% من سكان خيرسون وافقوا على الانضمام لروسيا (العربية)
Lebanon 24
27-09-2022
|
09:35
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