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البيت الأبيض يُبدي "استعداده" لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز من خطيّ الأنابيب "نورد ستريم 1 و2"

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:12
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