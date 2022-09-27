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اليونان تقترح إنشاء صندوق أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز (العربية)

Lebanon 24
27-09-2022 | 11:11
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