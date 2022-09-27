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مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو إلى عدم الاعتراف بانضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا (العربية)

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:17
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