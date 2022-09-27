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رويترز نقلا عن وزير تجارة حكومة طالبان: وقعنا اتفاقا مع روسيا لتزويد الحركة بالجازولين والديزل والغاز والقمح (الشرق)

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:24
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