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لاتفيا تدعو إلى تعاون وثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي لحماية البنية التحتية (العربية)

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:25
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