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ترودو: كندا لن تعترف بنتيجة استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية إلى روسيا

Lebanon 24
28-09-2022 | 00:07
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