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سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بالسماح لأوكرانيا بقصف مناطق الاستفتاءات

Lebanon 24
28-09-2022 | 00:45
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