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أخبار عاجلة
رئيس وزراء سلوفاكيا: ارتفاع تكاليف الطاقة سيعرض اقتصادنا لخطر الانهيار
Lebanon 24
28-09-2022
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