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الدفاع البريطانية: استمرار القتال العنيف في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:04
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