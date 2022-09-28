النائب قبلان قبلان لـ"الجديد": بالنسبة لإسم المرشح الرئاسي فنحن سنختار المرشح الأفضل من بين المرشّحين ضمن المواصفات التي حددها الرئيس بري في خطاب 31 آب

Lebanon 24