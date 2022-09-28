بيرم: الرئيس عون أبلغني أن ملف ​الغاز​ والنفط يسير في تطوّر جيد وقال إن ​الحكومة​ ستتشكّل في نهاية المطاف وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات

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