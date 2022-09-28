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روسيا تؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر على الأقل حتى السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:04
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