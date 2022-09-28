Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصدر: لن نشترك في إعادة العراق للمربع الأول وتكرار السياسات الفاشلة

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصدر: بقاء الفصائل في المنطقة الخضراء خطر على مؤسسات الدولة العراقية (العربية)
lebanon 24
28/09/2022 17:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصدر: الإطار التنسيقي لا يعرف معنى الإصلاح ولا السلمية ولا معاناة العراقيين
lebanon 24
28/09/2022 17:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصدر: إسقاط النظام العراقي لا يحلو لواشنطن وغيرها
lebanon 24
28/09/2022 17:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصدر تعليقا على قصف المنطقة الخضراء: نرفض استخدام العنف والسلاح
lebanon 24
28/09/2022 17:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:50 | 2022-09-28
10:43 | 2022-09-28
10:42 | 2022-09-28
10:40 | 2022-09-28
10:24 | 2022-09-28
10:19 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website