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حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:41
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