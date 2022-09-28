Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية: قرار سكان دونباس وخيرسون وزابوروجيا طلب حماية روسيا نتيجة منطقية لسياسات كييف المعادية لهم

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: روسيا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التسرّب من "نورد ستريم"
lebanon 24
29/09/2022 00:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: محاولات الغرب لعزل روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة باءت بالفشل
lebanon 24
29/09/2022 00:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: واشنطن غير قادرة على التفاوض وتدفع كييف لنقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الروسية وتستخدم الابتزاز النووي
lebanon 24
29/09/2022 00:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: عدم ردّ الغرب على قصف كييف لمحطة زابوريجيا النووية يجعله شريكا في التخريب
lebanon 24
29/09/2022 00:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:12 | 2022-09-28
16:36 | 2022-09-28
16:18 | 2022-09-28
16:16 | 2022-09-28
16:12 | 2022-09-28
16:12 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website