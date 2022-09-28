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مسؤول في الخزانة الأميركية: يجب تركيز العقوبات على قطاع الطاقة الروسية (العربية)

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:01
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