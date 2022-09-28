باسيل: هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته... وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس

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