باسيل: القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر 4 منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع

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