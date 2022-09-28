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باسيل: "كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة.. يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا" ونتبنى ما قاله

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:36
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