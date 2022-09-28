باسيل: نرى ملفات كبيرة يتم طمسها، لماذا؟ لأن هناك قضاة كبار "محولين أموال الى الخارج وهم جزء من المافيا الفاسدة المسيطرة على لبنان"، وأبشع من الفساد هو من يتستر على الفساد وهذا ما يفعله القضاء اليوم

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