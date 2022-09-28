Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: مستعدّون للتشاور مع الجميع ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: سنشارك بالجلسة غداً وسنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل
lebanon 24
29/09/2022 00:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بالدستور اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نرَ أي قاض تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه
lebanon 24
29/09/2022 00:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الإنتخابات الرئاسية لن تأتي بالتغيير الكبير المطلوب ولكن يجب أن تحصل في موعدها
lebanon 24
29/09/2022 00:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك جهات تراهن على الفراغ وهذا أمرٌ غير مقبول ولكن للأسف هناك من يدعم هذا الأمر
lebanon 24
29/09/2022 00:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2022-09-28
17:12 | 2022-09-28
16:36 | 2022-09-28
16:18 | 2022-09-28
16:16 | 2022-09-28
16:12 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website